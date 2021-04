Racisme en discriminatie moeten worden tegengegaan in Rotterdam en binnen de Rotterdamse politie. Dat laten de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en politiechef Fred Westerbeke weten in een reactie op de petitie die BIJ1 hen donderdag aanbood, met daarin de ontslageis van de agenten die zich racistisch uitlieten in een omstreden politieappgroep.