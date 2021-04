De bestuurder van een zitmaaier die een 6-jarig meisje in Kampen overreed, maakte een fatale inschattingsfout. Dat zei de officier van justitie donderdag tijdens de behandeling van de strafzaak in Zwolle. Het meisje bezweek enkele dagen na het ongeval in het ziekenhuis. Tegen de bestuurder is een werkstraf van 180 uur geëist.