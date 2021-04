Het hoger beroep over de vraag of maaltijdbezorgers van Deliveroo onder de cao beroepsgoederenvervoer vallen, kan na een vertraging weer verder. Deliveroo had een van de raadsheren van het gerechtshof in Amsterdam in maart gewraakt. Nu heeft de rechter in kwestie besloten om zich hierin te berusten. Binnenkort wordt de zaak dus voortgezet met een iets andere samenstelling bij het hof.