Aantal geregistreerde coronabesmettingen op Curaçao daalt flink

Op Curaçao is er sprake van een forse daling van het aantal geregistreerde coronapatiënten. De overheid maakte dinsdagavond (lokale tijd) bekend dat er nog 700 geregistreerde besmettingen op het eiland zijn. Een week geleden waren dat er 2268, een week daarvoor nog 4167. Ook het aantal coronapatiënten dat is opgenomen in het ziekenhuis daalt. Dinsdag lagen er 60 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 29 op de ic. Twee weken daarvoor lagen er nog 109 coronapatiënten in het ziekenhuis.