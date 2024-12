GroenLinks-PvdA ziet noodzaak niet van NAVO-norm in de wet

Nordkamp is het voor „95 procent” eens met het voorstel, maar heeft een paar fundamentele kritiekpunten. Het gaat dan onder meer over een advies van de Raad van State die ook vragen stelt bij het vastleggen van de norm in wetgeving. Over die kritiek wordt volgens hem te makkelijk heen gestapt. Ook is de norm „eenvoudig te wijzigen bij een begrotingsbehandeling”, zegt hij. „Ik zie de meerwaarde er niet van.”

Die is er wel degelijk vinden de indieners van de initiatiefwet. Die biedt zekerheid aan de krijgsmacht, de defensie-industrie en aan de bondgenoten, zei Diederik van Dijk (SGP). Samen met de VVD en het CDA behoorde die partij tot de initiatiefnemers van de wetgeving. Inmiddels behoren ook Volt, NSC, ChristenUnie, D66 en JA21 tot het rijtje indieners.

De SGP’er hoopte Nordkamp alsnog over te halen. Voor Van Dijk is het „heel erg belangrijk” dat GroenLinks-PvdA zich als grootste oppositiepartij achter de wet schaart en de Kamer zo eenheid uitstraalt. Minister Ruben Brekelmans (Defensie) pleitte eveneens voor brede politieke steun. Dat zou een „krachtig signaal” naar de NAVO zijn, zei hij.

De wet biedt een „belangrijk fundament” voor Defensie, aldus Brekelmans die sprak van een „historisch moment”. De wet legt vast dat elk jaar minimaal 2 procent van het bruto binnenlands product wordt gespendeerd aan Defensie. De NAVO-bondgenoten kwamen dit in 2014 overeen, maar pas na de Russische inval in Oekraïne is hiermee haast gemaakt.

Volgende week wordt over de wet gestemd.