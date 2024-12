Geïsoleerde kalfjes hebben meer stress en angst dan dezelfde dieren die wel contact kunnen hebben met soortgenoten, weet Wakker Dier. „Vergeleken met kalveren die in tweetallen of groepen leven, blijven ze achter in natuurlijk gedrag zoals onderzoeken, zuigen en spelen; en ze kunnen minder goed bewegen en rusten. Ook eten ze minder goed”, zegt de club.

Volgens haar leeft Nederland Europese regelgeving niet na. Het landbouwministerie zegt dat „de discussie over sociale huisvesting meegenomen wordt in het traject naar een dierwaardigere veehouderij” in 2040. Er zou nu geen juridische basis zijn om te handhaven.