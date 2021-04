Indonesische generaal dood in hinderlaag Papoea

Het hoofd van de Indonesische inlichtingendienst in de provincie Papoea, generaal Gusti Putu Danny Karya Nugraha, is in een hinderlaag van rebellen gelopen en gedood in een vuurgevecht in de bergen van de oostelijke regio. De generaal was volgens de autoriteiten naar de streek gegaan om de bevolking steun te verlenen en te beschermen tegen gewelddadige aanvallen van opstandelingen. In de voorbije weken waren er aanvallen op militaire posten en scholen in het gebied geweest.