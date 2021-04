Wereldhave wil onnodige huurkortingen voor winkels voorkomen

Winkelvastgoedbedrijf Wereldhave is voorlopig terughoudend met het geven van coronagerelateerde huurkortingen aan winkels, vooral als het gaat om grote ketens. Dit om onnodige kortingen te voorkomen, heeft topman Matthijs Storm laten weten. De verhuurder van winkelruimtes in winkelcentra had afgelopen kwartaal opnieuw een moeilijke periode, maar er waren ook lichtpunten. En Storm denkt dat, zodra alle coronamaatregelen zijn versoepeld, de detailhandel snel zal herstellen.