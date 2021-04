Het vertrouwen van consumenten in de economie van de eurozone is in april opnieuw toegenomen. De stijging ten opzichte van maart is daarbij aanzienlijk. Europeanen zijn nu positiever gestemd dan het langjarige gemiddelde, meldt de Europese Commissie op basis van voorlopige cijfers. Vermoedelijk spelen de vaccinaties tegen het coronavirus en versoepelingen van de maatregelen in veel landen daarbij een rol.