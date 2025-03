RVO: handel binnen EU net zo complex als buiten het blok

De RVO zegt vooral veel vragen van ondernemers te krijgen over de verschillende eisen en procedures voor verpakkingen in Duitsland, Frankrijk, België en Spanje. Op het gebied van grenscontroles zien ondernemers wel duidelijke voordelen binnen de EU. Zo ondervindt ruim de helft van de ondernemers daar geen hinder van binnen de EU. Bij handel buiten de EU ondervindt ongeveer een derde van de ondernemers geen hinder van grenscontroles. Ook hebben ondernemers minder last van cultuurverschillen binnen de EU dan daarbuiten.

De wereldpolitiek houdt ondernemers ook bezig. Het presidentschap van Donald Trump, de verhoogde spanningen tussen de EU en China en de onzekerheid over de nationale politiek hebben volgens de ondernemers een negatieve invloed op hun internationale activiteiten. Wel geven ze aan minder last te hebben van de oorlog in Oekraïne dan in voorgaande jaren.

Over de impact van de economie op de internationale handel van hun eigen bedrijf blijven de ondernemers wel somber. Macro-economische problemen waar ondernemers tegenaan lopen zijn vooral stijgende kosten in transport, energie en loonstijgingen. Wel verwacht bijna 80 procent van de ondernemers dat ze meer zullen gaan exporteren in de nabije toekomst.