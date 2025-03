Koerswinst na verkiezingszege Trump uitgewist op Wall Street

Economie

Wall Street is zijn fikse koerswinst na de verkiezingsoverwinning van Donald Trump in november weer kwijtgeraakt. Met zijn handelsbeleid zorgt de Amerikaanse president de laatste tijd voor veel onrust. Trump joeg beleggers maandag al schrik aan met zijn opmerkingen over importheffingen op producten die de Verenigde Staten binnenkomen. Dinsdag gingen die tarieven daadwerkelijk in en gingen de belangrijkste graadmeters op de beurzen verder omlaag.