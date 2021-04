Dat het kabinet niets ziet in het oprichten van een mkb-bank om daarmee de kredietverlening aan ondernemers te verbeteren, is voor MKB-Nederland onbegrijpelijk. Volgens de ondernemersorganisatie, die al langer pleit voor een mkb-bank, kunnen ondernemers met een relatief kleine kredietvraag niet of nauwelijks nog bij banken terecht. Ook voor de coronacrisis al niet.