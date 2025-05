Suriname leent 1,6 miljard dollar voor belang in oliewinning

GranMorgu is het eerste grote offshoreproject van Suriname, dat wil uitgroeien tot een grote olieproducent. Het land hoopt miljarden te verdienen aan de olie die de laatste jaren is ontdekt in zijn wateren.

GranMorgu ligt op ongeveer 150 kilometer van de Surinaamse kust. Het olieproject wordt beheerd door het Franse bedrijf TotalEnergies.