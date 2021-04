Demissionair premier Mark Rutte vindt dat er „niets vreemds of onoorbaars” is gebeurd toen het kabinet anderhalf jaar geleden besloot geen volledig feitenrelaas over de toeslagenaffaire naar de Tweede Kamer te sturen. Verder wil Rutte er weinig over kwijt. De Tweede Kamer krijgt een uitgebreide brief met uitleg, zegt hij. „Ik vind het fatsoenlijk de Kamervragen even af te wachten.”