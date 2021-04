De Hoge Raad doet dinsdag uitspraak over herzieningsverzoeken in twee geruchtmakende moordzaken: de Arnhemse villamoord en de Pettense campingmoord. De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft verschillend geadviseerd: de veroordelingen in de Arnhemse zaak moeten gehandhaafd blijven, de Pettense zaak moet opnieuw.