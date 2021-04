Dezelfde taal spreken, en toch een woordenboek nodig hebben. Die situatie is ontstaan nu China meepraat over welke normen en waarden er internationaal toe doen. Ook China spreekt over ”democratie” en ”mensenrechten”, maar bedoelt er iets heel anders mee. Tijd voor een woordenboek, aldus de Zweedse sinologe Malin Oud.