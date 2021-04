Veel kerkgemeenten in Friesland hebben hun websites niet goed beveiligd tegen digitale aanvallen. Dat meldt het Friesch Dagblad, dat een onderdeel van MKB Cybercampus onderzoek liet doen. Kwaadwillenden kunnen de kwetsbare websites aanpassen of er dreigt in het ergste geval gegevensdiefstal, aldus de krant.