Bij ongeregeldheden na een grote demonstratie tegen de afschaffing van het huurplafond in Berlijn zijn dertien agenten gewond geraakt en bijna vijftig mensen opgepakt. De betoging was donderdag in het zuidoosten van de stad, nadat het constitutionele hof van de Bondsrepubliek een maatregel in Berlijn om gedurende vijf jaar huren te bevriezen als onwettig had bestempeld.