De advocaten van de voormalige Amerikaanse politieagent Derek Chauvin zijn begonnen aan zijn verdediging in de strafzaak rond de gewelddadige dood van de zwarte arrestant George Floyd mei vorig jaar. De verdediging riep dinsdag zijn eerste getuigen op in de hoop twijfel te zaaien bij de jury over de oorzaak van Floyds overlijden.