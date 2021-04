Het Verenigd Koninkrijk wil in navolging van de Verenigde Staten bijna al zijn troepen uit Afghanistan hebben teruggetrokken op 11 september dit jaar, meldt de Britse krant The Times. De Amerikaanse president Joe Biden maakte eerder dinsdag al bekend dat hij de terugtrekking van zijn troepen wil hebben voltooid op de twintigste verjaardag van de aanslagen op onder meer het World Trade Center in New York.