België zal woensdag een beslissing nemen over het gebruik van reeds geleverde coronavaccins van Janssen (Johnson & Johnson), nu de Amerikanen de toediening tijdelijk opschorten. Afhankelijk van informatie van J&J zal worden beslist of de vaccins vanaf eind deze week worden toegediend, of dat de geleverde doses „in quarantaine” gaan, aldus een lid van de Belgische taskforce vaccinatie.