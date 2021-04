Berenopvang heeft geld nodig voor twee beren uit Oekraïne

Stichting Bears in Mind heeft 50.000 euro nodig om twee ernstig verwaarloosde beren uit Oekraïne naar Nederland te halen en onder te brengen in Het Berenbos in Rhenen. Bears in Mind vangt al sinds 1993 verwaarloosde beren uit Europa op in Nederland, maar heeft nu door de coronacrisis een gebrek aan inkomsten. De stichting hoopt met een crowdfundingsactie voldoende geld op te halen om de beren uit Oekraïne deze zomer naar Nederland te verhuizen.