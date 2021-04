De Britse koningin Elizabeth opent samen met haar zoon prins Charles 11 mei het parlement in Londen. Dat is ruim vier weken na het overlijden van haar echtgenoot prins Philip (1921-2021). Britse media melden dat ze sinds ze staatshoofd werd in 1952 slechts twee keer verstek liet gaan bij de openingen van het parlement. Dat was tijdens zwangerschappen in 1959 en in 1963.