Kinderspel op het hoogste niveau

Ahum? Een korte vraag, maar veelzeggend. Het komt dinsdag uit de mond van Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. Ze is samen met haar collega Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, op bezoek bij de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in Ankara. Er staan in de Turkse hoofdstad echter geen drie, maar twee stoelen in het middelpunt klaar: Michel en Erdogan gaan erop zitten. Met haar „ahum” geeft Von der Leyen een duidelijk signaal af: hallo mannen, en ik dan? Zij neemt uiteindelijk plaats op een bank verderop, tegenover de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlut Cavusoglu. Een publieke kleinering van de EU-voorzitter.