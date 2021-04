De aan de Amsterdamse beurs genoteerde techinvesteerder Prosus heeft 12,3 miljard euro opgehaald met de massale verkoop van aandelen Tencent. In totaal werd een belang van 2 procent in het Chinese internetbedrijf van de hand gedaan. Met de opbrengst wil Prosus geld vrijmaken voor investeringen in opkomende sectoren en de overnamekas spekken, zo geeft het bedrijf aan.