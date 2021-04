Instructeur VS: agent paste foute techniek toe tegen George Floyd

Een Amerikaanse politie-instructeur heeft dinsdag in het strafproces rond de dood van de zwarte arrestant George Floyd gesteld dat politieagent Derek Chauvin een niet toegestane techniek toepaste toen hij met zijn knie op Floyds nek drukte om hem in bedwang te krijgen. Volgens de instructeur worden agenten getraind om zo min mogelijk geweld te gebruiken. De dood van Floyd in mei vorig jaar leidde wereldwijd tot protesten tegen racisme en buitensporig politiegeweld.