De politie in de regio Parijs stuurt 6600 agenten de straat op om te controleren of de bevolking zich houdt aan de aangescherpte coronamaatregelen. Dat heeft de prefectuur zaterdag gezegd. De regering heeft in de strijd tegen Covid-19 besloten tot een nieuwe landelijke lockdown en onder meer een avondklok die zaterdag om 19.00 uur ingaat en tot zondag 06.00 uur duurt.