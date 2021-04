De Duitse gezondheidsminister Jens Spahn heeft 1 miljoen mondmaskers besteld bij een zoon van voormalig bondskanselier Helmut Kohl, maar er is na de levering nooit een cent voor betaald. Dit zegt de zoon, Walter Kohl, eigenaar van bedrijf Kohl Consult. Hij is volgens het dagblad Bild in Bonn naar de rechter gestapt en eist van Spahn 5,48 miljoen euro.