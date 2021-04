De Duitse president Frank-Walter Steinmeier spreekt in zijn paastoespraak over het verlies van het vertrouwen in de politiek als gevolg van de coronacrisis. De mensen hebben volgens Steinmeier in een zaterdagavond (20.10 uur) uit te zenden toespraak het vertrouwen verloren mede als gevolg van de politieke strijd over coronamaatregelen en de onoverzichtelijkheid van die maatregelen.