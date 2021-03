Barbera Bikker met kleurrijke paraplu in het centrum van Leiden. Bikker werkt als hoofdcoördinator bij Voor Elkaar Leiden en omstreken. Deze christelijke organisatie brengt kwetsbare mensen in contact met hulpprogramma’s als SchuldHulpMaatje, JobHulpMaatje en Hulp in Praktijk. beeld RD, Henk Visscher