GGD IJsselland: opvoeding kinderen zwaar toen scholen dicht waren

Het opvoeden van jonge kinderen toen de scholen dicht waren, was voor twee vijfde van de ouders in de regio IJsselland zwaarder dan voor de coronaperiode. Zo zaten kinderen meer achter het beeldscherm en viel het combineren van thuiswerken met opvoeden hen zwaar, meldt GGD IJsselland op basis van een enquête onder 12.500 ouders in de regio.