‘Justitie VS onderzoekt Visa wegens concurrentievervalsing’

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een onderzoek geopend naar mogelijke concurrentievervalsing door creditcardconcern Visa. Openbaar aanklagers vermoeden dat het bedrijf het winkeliers extra moeilijk heeft gemaakt om betalingen per kaart via andere netwerken dan die van Visa te laten verlopen, melden persbureau Bloomberg en The Wall Street Journal op basis van ingewijden.