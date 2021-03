‘Most wanted’-stel gaat 25 jaar na moord de Belgische cel in

Een volksjury in België heeft een jarenlang voortvluchtig stel veroordeeld tot 30 en 24 jaar gevangenisstraf vanwege de moord op een Britse zakenman in 1996. Jean-Claude Lacote (54) en Hilde Van Acker (57) waren al eens bij verstek veroordeeld tot levenslang voor het doodschieten van de Brit in de Belgische kustplaats De Haan.