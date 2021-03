Brandweer start opleiding voor adviseurs natuurbranden

Brandweer Nederland is gestart met een opleiding voor negen specialisten op het gebied van natuurbranden. Het is de bedoeling dat er een landelijke poule ontstaat van brandweerlieden die gespecialiseerd zijn in techniek, tactiek en strategie bij een natuurbrand. Korpsen kunnen zo’n adviseur te hulp roepen als ze plotseling te maken krijgen met een grote natuurbrand, zegt de landelijk coördinator Natuurbrandbeheersing Jelmer Dam op de site van Brandweer Nederland.