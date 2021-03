Brazilië meldt op tweede dag achtereen recordaantal coronadoden

Brazilië heeft woensdag voor de tweede opeenvolgende dag een recordaantal coronadoden in één etmaal gemeld. Daarvan was vorige week ook al sprake. Het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid meldde woensdag dat er in de laatste 24 uur maar liefst 2286 personen in het Zuid-Amerikaanse zijn overleden aan de gevolgen van Covid-19.