Het West-Afrikaanse Ivoorkust heeft zijn tweede premier verloren tijdens de coronacrisis. Regeringsleider Bakayoko stierf in een ziekenhuis in Duitsland aan kanker, aldus president Ouattara. Bakayoko, die twee dagen na zijn 56e verjaardag overleed, was vorig jaar positief getest op het coronavirus, melden Afrikaanse media.