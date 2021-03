Wit-Rusland zet Poolse diplomaat uit om WO II-herdenkingsrel

Wit-Rusland heeft dinsdag een Poolse consul het land uitgezet omdat die had deelgenomen aan een herdenking van Poolse soldaten die in de Tweede Wereldoorlog tegen nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie vochten. Die herdenking ligt zeer gevoelig in Wit-Rusland omdat de Poolse soldaten ook geweld gebruikten tegen etnische Wit-Russen.