Proces rond dood George Floyd na dag uitstel begonnen

Met de selectie van de juryleden is het proces rond de opzienbarende dood van de zwarte Amerikaan George Floyd begonnen, een dag later dan oorspronkelijk gepland. De zaak tegen de van moord verdachte blanke agent Derek Chauvin was uitgesteld omdat justitie de aanklacht wil uitbreiden. De rechter in Minneapolis besloot nu toch te starten, ondanks de bezwaren van de aanklagers. Volgens de rechter heeft hij die bevoegdheid.