Iran blij met Europees besluit en praat weer met IAEA

Iran is blij dat Europese mogendheden toch maar niet bij het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) gaan klagen over het beleid van Teheran en gaat weer openhartiger in gesprek met dat agentschap. De ‘atoomwaakhond’ van de Verenigde Naties en Iran gaan in april weer technische gesprekken voeren met betrekking tot het Iraanse nucleaire programma, heeft IAEA-chef Rafael Grossi donderdag gezegd.