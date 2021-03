Onvrede bij Duitse detailhandel over coronabeleid

De Duitse detailhandel is ontevreden over het coronabeleid in Duitsland waarbij de lockdown wordt verlengd, met wel geleidelijke versoepeling van de maatregelen tegen de pandemie. Veel winkels en de horeca moeten namelijk nog dichtblijven, met dus aanhoudend verlies van inkomsten. Branchevereniging HDE vindt dan ook dat de versoepeling veel sneller moet gaan.