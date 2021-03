Franse toezichthouder legt ING boete van 3 miljoen op

De Franse toezichthouder voor banken heeft het dochteronderdeel van ING in Frankrijk een boete van 3 miljoen euro opgelegd. De bank schoot op meerdere vlakken tekort in het bijhouden van de risico’s rond klanten, zo stelde de Autorité de Contrôle Prudentiel (ACPR) vast. Zo had ING in Frankrijk onder andere geen goed systeem om de gevaren rond witwassen per klant goed te rangschikken, terwijl dit wel moet.