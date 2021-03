WHO raadt gebruik malariamiddel ten zeerste af tegen corona

Het malariamiddel hydroxychloroquine mag niet worden gebruikt om Covid-19 te voorkomen en heeft geen zinvol effect op patiënten die besmet zijn met het virus, dat concludeert een deskundigenpanel van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dinsdag. Het ontstekingsremmende medicijn mag niet worden gebruikt in de strijd tegen de pandemie en is „niet de moeite waard” om mee te nemen in verder onderzoek naar coronabehandelingen, aldus het panel in het Britse medische tijdschrift British Medical Journal.