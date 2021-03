Londen zoekt coronapatiënt uit Brazilië

De Britse gezondheidsautoriteiten hebben een reiziger die in februari uit Brazilië is gearriveerd gevraagd zich te melden. De persoon is besmet met een variant van het coronavirus uit Brazilië. Bij zes mensen is de variant uit het Noord-Braziliaanse Manaus in Engeland vastgesteld en één persoon heeft bij aankomst in Engeland wel een test gehad, maar liet vervolgens geen adres of andere gegevens achter.