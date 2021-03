‘Coronacrisis helpt PostNL aan hogere jaarwinst’

PostNL presenteert maandag de jaarcijfers over coronajaar 2020. Waarschijnlijk is zowel de omzet als de winst flink toegenomen. Doordat veel mensen vorig jaar aan huis gekluisterd waren vanwege de viruspandemie heeft internetshoppen een vlucht genomen, en daardoor had PostNL veel meer pakketjes om te bezorgen.