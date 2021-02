Bijna 20.000 coronadoden in zwaar getroffen Tsjechië

In Tsjechië, dat in verhouding zeer zwaar te lijden heeft van de coronacrisis, is het officiële dodental vrijdag met 84 opgelopen tot 19.999. Het ministerie van Volksgezondheid maakte tevens bekend dat er de afgelopen 24 uur liefst 14.457 besmettingsgevallen zijn bijgekomen. In totaal zijn er in het land, dat 10,7 miljoen inwoners telt, nu meer dan 1,2 miljoen corona-infecties vastgesteld sinds de uitbraak vorig jaar.