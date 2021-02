Ongeveer achthonderd aanhangers van toenmalig president Trump zijn op 6 januari het parlementsgebouw Capitool in Washington binnengedrongen, schat de Capitool-politie. En veel meer dan 10.000 personen bevonden zich buiten op het terrein van het Capitool, zei het waarnemend politiehoofd tijdens een hoorzitting in het parlement over de gewelddadige bestorming.