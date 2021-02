‘Biden wacht lastig telefoontje met Saudische koning’

President Biden wil woensdag voor het eerst als staatshoofd een telefoontje plegen met de koning van Saudi Arabië, Salman bin Abdulaziz al-Saud. De nieuwssite Axios meldt dit en vermoedt dat het geen leuk onderonsje wordt. Donderdag wordt naar verwachting in Washington een rapport van inlichtingendiensten vrijgegeven over de moord in 2018 op de in de VS werkende Saudische journalist Jamal Kashoggi.