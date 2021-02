Politie zoekt ene ‘Bolle Jos’ in vermissingszaak ‘drugsmakelaar’

De politie heeft in de Amsterdamse vermissingszaak van Naima Jillal sterke aanwijzingen dat een man met de naam Jos, ofwel ‘Bolle Jos’, betrokken is bij haar verdwijning. De politie houdt er rekening mee dat Jillal, die sinds oktober 2019 vermist is, niet meer leeft. Ze is mogelijk het slachtoffer geworden van een criminele afrekening.