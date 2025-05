Strand Den Haag tijdens NAVO-top open, maar Noordwijk moet vrezen

Het World Forum, waar de top plaatsvindt, is „een stevig gebouw wat helemaal beschermd is. En er zit heel veel ruimte tussen het World Forum en het strand”, zegt NCTV Pieter-Jaap Aalbersberg. Dat is „anders als er een hotel is wat aan het strand ligt”, zoals naar verluidt het onderkomen van Trump.

De Haagse burgemeester Jan van Zanen is opgelucht dat hij strandgasten niet hoeft te weren van het populaire Scheveningse strand. Daar heeft hij „op aangedrongen, want het is dan zomer hè!” De top vindt plaats op 24 en 25 juni. Veel veiligheidsmaatregelen zijn ook ervoor al van kracht.