Politie vraagt vijf buitenlandse korpsen om hulp voor NAVO-top

De politie heeft voor de NAVO-top in Den Haag hulp gevraagd van de korpsen uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje, Frankrijk en Italië, zei Willem Woelders van de korpsleiding dinsdag bij een vooruitblik op de top. De Nederlandse politie zet zelf 27.000 politiemensen in rondom de top, die eind juni is.